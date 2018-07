Chororô de Thiago Silva não comove Dunga

No final de setembro, fiz longa entrevista com Dunga para o Estadão. Em determinado momento, quis saber se ele já havia chorado quando servia à seleção. Ele disse que sim, mas nunca em público, e deu como exemplo a final da Copa de 1994. Era o capitão, cobrou um dos pênaltis, levantou a taça, mas só se deixou levar pelo choro muito depois, quando se viu só.

Claro que a pergunta foi preparatória para a outra, que pedia sua opinião sobre o choro do capitão Thiago Silva no jogo de Copa contra o Chile. Na resposta, Dunga defendeu o zagueiro, disse que quem está de fora não sabe a pressão absurda a que os jogadores são submetidos na seleção brasileira e que não é fácil suportar a carga.

Perguntei-lhe, então, se Thiago Silva poderia ser capitão da seleção sob seu comando. “Tudo pode acontecer. Depende de cada um”, recebi como resposta.

Naquela época, Neymar já havia sido nomeado o novo capitão e Thiago, até por ter enfrentado mais uma das contusões que marcam sua carreira, ainda não havia sido convocado por Dunga nessa nova fase – nunca é demais lembrar que o treinador o levou à Copa de 2010.

Pois bem. Thiago Silva voltou à seleção agora, para os amistosos contra Turquia e Áustria. Ao chegar, não encontrou nem a tarja de capitão nem o lugar no time – a vaga atualmente é ocupada por Miranda.

E o que Thiago fez, segundo no informam todos que no momento acompanham a seleção? Chorou de novo.

Desta vez, foi um choro sem lágrimas, na forma de lamento, reclamação. Disse estar magoado por ninguém ter lhe dado satisfação para nenhuma de suas “perdas”.

Bola fora, muito fora. Pra fora do estádio.

Thiago parece não ter entendendo que a Copa acabou, aquele trabalho fracassado chegou ao fim e que os tempos são outros, apesar de Dunga apostar em vários jogadores do grupo comandado por Felipão que levou o Brasil à lona.

Dunga não estava lá, não teve nenhum envolvimento com aquele grupo, tenta fazer um trabalho diferente… Por que deveria lhe dar satisfação?

Neymar até poderia – digo mais, deveria – ter falado com Thiago. Entre outros fatores, pela convivência que ambos tiveram desde os tempos de Mano Menezes, por respeito ao antigo capitão e sobretudo ao companheiro (que se saiba, não houve problemas entre eles) e porque faz parte da função de um líder, de um capitão, interagir de forma positiva com todos os liderados.

(Estaria Neymar ficando mascarado, uma vez que sabe que a seleção depende muito dele e que ninguém tem coragem de reprová-lo? Espero que não.)

Mas se Neymar não se dignou a procurar Thiago Silva, bem por isso o jogador do PSG precisa ficar tão magoadinho assim. Segura a onda e toca a vida.

Mesmo porque esse passou a ser o menor de seus problemas.

Tenho certeza de que Dunga não gostou nem um pouco do chororô do zagueiro – sou capaz de apostar que se hoje eu repetisse a pergunta feita no final de setembro e o treinador usasse a sinceridade que muitas vezes adota, a resposta seria um rotundo e sonoro NÃO.

Aliás, não me surpreenderá nem um pouco se Dunga, apesar de considerar Thiago Silva um dos melhores zagueiros do mundo, lhe der um gelo na seleção, não o chamando para os próximos amistosos, a Copa América e as primeiras partidas das Eliminatórias. E nem se não o chamar mais.

A fila anda, Thiago. É longa. E você, agora, está no final dela.