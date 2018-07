Comitiva da Prefeitura vistoria o Itaquerão

A tarde desta quarta-feira foi movimentada no Itaquerão.

Uma comitiva da Prefeitura de São Paulo visitou a arena, para ver in loco o que está sendo feito.

O prefeito Fernando Haddad não foi, mas a primeira-dama, Ana Estela, esteve presente.

A vice-prefeita, Nadia Campeão, também coordenadora da SPCopa – o Comitê Integrado de Gestão Governamental Especial para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 criado pela nova administração municipal – marcou presença.

Também participaram da visita vários secretários municipais, todos envolvidos de alguma maneira com o grupo de trabalho que estuda a liberação da primeira parcela dos tais Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento (CIDs) para as obras do Itaquerão.

Eliseu Gabriel, secretário municipal do Trabalho e Empreendedorismo e que preside a Comissão de Construção do Estádio, também visitou as obras.

Estava acompanhado de vários assessores, que escarafuncharam tudo o que viam pela frente.

Gabriel é, em última instância, quem vai liberar os CIDs.

A Odebrecht e o Corinthians trabalham com a possibilidade de liberação de R$ 156 milhões em certificados. A Prefeitura considera esse valor, o problema é que não há previsão no orçamento para os CIDs.

Durante a visita, um representante da Odebrecht explicou detalhadamente a necessidade de se ter acesso rapidamente aos CIDs.

A Prefeitura entende que esse é um compromisso a ser honrado e continua estudando as informações recebidas sobre o andamento da obra para enfim resolver o problema.

Há um mês, a expectativa era de que o assunto fosse resolvido até a metade de fevereiro. Agora, já se fala no final do mês. E essa previsão pode mudar.