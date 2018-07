Como Dunga aceitou o novo desafio olímpico

A versão oficial dá conta de que Dunga queria porque queria assumir a seleção olímpica, ambicionando entrar para a história com a conquista do ouro inédito em 2016, e ainda por cima em casa. Esse também seria o pensamento do coordenador de seleções, Gilmar Rinaldi, que tramou a queda de Alexandre Gallo para então alcançar o seu objetivo.

Mas não é exatamente sim. É fato que Dunga gostaria de dirigir a seleção olímpica. É fato, também, que topou fazer isso com a saída de Gallo. No entanto, não foi algo tão automático assim. Foi preciso, digamos, convencê-lo.

Desde que voltou à seleção, Dunga pesou prós e contra de acumular a equipe principal com a olímpica. Ganhar o ouro representaria a glória e céu de brigadeiro até a Copa de 2018, este sim seu maior objetivo. Perder poderia jogá-lo no inferno e tumultuar sua caminhada até a Rússia.

Gato escaldado que é, tem consciência de que pode viver novamente os dias difíceis de 2008, quando enfrentou resistência e campanha contra de parte da imprensa durante a Olimpíada da China e, apesar de conquistar o bronze com um time que montou em 10 dias, quase perdeu o emprego também na seleção principal.

Este blogueiro estava lá e lembra bem o que ocorreu. Após a seleção olímpica levar um baile de Messi e Cia. nas semifinais (3 a 0 pra eles), Dunga só não foi demitido por Ricardo Teixeira porque o jogo ocorreu numa quinta-feira à noite em Pequim e no sábado à tarde o Brasil tinha de disputar o bronze com a Bélgica em Xangai.

A seleção ganhou a medalha e poucas horas depois do fim do jogo, antes da volta a Pequim (onde o grupo seria dissolvido, com os jogadores voltando a seus times), Dunga divulgou a lista dos convocados para um jogo com o Chile, pelas Eliminatórias da Copa da África do Sul. Se perdesse em Santiago, Dunga cairia. Mas o Brasil jogou muito, liderado por Robinho, venceu por 3 a 0 e Dunga se salvou.

Oito anos depois, Dunga não queria passar pelo mesmo atropelo. Por isso, nunca fez muita força para comandar as duas seleções. É claro que se sentia (e se sente) atraído pela possibilidade. Mas media os riscos.

Isso levou a CBF, durante o processo de fritura de Gallo, a procurar alternativa para a sub-23 (a olímpica). Levir Culpi foi sondado. Cristóvão Borges, após ter saído do Fluminense, chegou a ter seu nome comentado.

Mas a coisa esfriou, Marco Polo Del Nero assumiu a presidência da CBF e preferiu inicialmente não mexer em Gallo, para não dar a impressão de intolerante. Ele e Gilmar, porém, continuaram ” cantando” Dunga.

Veio a convocação para o Mundial Sub-20 da Nova Zelândia, que, dizem, desagradou até os porteiros da CBF por deixar nomes importantes de fora, conter 26 jogadores para que depois três fossem cortados e porque Gallo elaborou a lista de sem consultar, conversar com ou informar ninguém (o tom de brincadeira serve para demonstrar o descontentamento), e Marco Polo e Gilmar concluíram que era chegada a hora de mudar.

Aí, foi feito o trabalho final de convencimento de Dunga, que topou numa terça-feira à noite. Pde-se dizer que, no fundo, acatou uma ordem dos superiores. Três dias depois Gallo era demitido.

Detalhe: Dunga não terá tempo de preparar a seleção olímpica. No segundo semestre deste ano as datas Fifa serão usadas paras as Eliminatórias (e quando não for a seleção principal terá prioridade), e no ano que vem a oportunidades serão poucas antes dos Jogos. Mas, para todos os efeitos, Dunga vai com a seleção olímpica até lá.