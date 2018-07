Conmebol contrata empresa para investigar manipulação de resultados

Ainda com a imagem bastante arranhada pelos escândalos que levou vários cartolas a ela ligados à prisão, a Conmebol decidiu abrir luta contra a manipulação de resultados. Para isso, contratou uma empresa especializada em monitoramento do mercado mundial de apostas, para detectar possíveis fraudes em partidas.

A inglesa SportRadar trabalha monitorando casas de apostas, em busca de movimentos estranhos relacionados aos jogos. Quando percebe um volume de apostas anormal, dá o alerta.

O objetivo da Conmebol é prevenir, identificar e, num passo seguinte, investigar suspeitas de manipulação em partidas dos torneios que promove, em todas as categorias.

A SportRadar tem experiência nessa área. Monitora vários torneios de diferentes esportes. Tem contrato, por exemplo, com a Uefa e com a NBA. Em março passado, firmou acordo com a Federação Paulista e, desde então, já detectou alguns jogos de times menores do Estado de São Paulo suspeitos de terem sido alvo da máfia das apostas.