Contusão de Coutinho pode adiar experiência de Tite. Mas há alternativa

Tite revelou no mês passado, antes do jogo do Brasil com o Chile, intenção de testar a seleção com Casemiro e Fernandinho, este no lugar de Renato Augusto. O jogador do Manchester City jogaria mais centralizado, junto com Philipe Coutinho. Casemiro seria o primeiro volante e Fernandinho o segundo, com missão de ajudar a marcar, mas liberdade de aproximar-se da área adversária, já que tem um bom chute. A ideia era fazer este teste no amistoso de sexta-feira, com o Japão.

No entanto, Tite terá de adiar seus planos. Coutinho ainda anda às voltas com um problema muscular na coxa esquerda e não será aproveitado em Lille, pelo menos não desde o começo. Assim, a tendência é que Willian, espécie de 12º jogador da seleção, entre em seu lugar.

Isso, porém, não invalidaria de todo a iniciativa. Willian pode escalar Willian em função semelhante à de Coutinho e unir Casemiro e Fernandinho. Testaria um novo posicionamento, uma variação de jogo. E, nesta reta final pré-Copa, quando mais opções técnicas e táticas forem testadas, melhor.