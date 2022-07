Copa do Brasil premia o quarteto do eixo Rio-São Paulo no sorteio das quartas de final

Se na fase anterior o sorteio da Copa do Brasil foi cruel, apontando clássicos estaduais e regionais de muita rivalidade, desta vez as bolinhas foram bastante camaradas com os clubes do eixo Rio-São Paulo que permanecem na competição. Corinthians, São Paulo, Flamengo e Fluminense escaparam de se pegarem logo nas quartas de final. E de certa forma, têm favoritismo para chegar às semifinais.

Pelo menos na teoria, posto que os quatro estão no momento jogando um futebol melhor do que seus adversários. Maior equilíbrio só entre o Flamengo e o Athletico-PR de Luiz Felipe Scolari, embora os cariocas venham crescendo bastante nas mãos de Dorival Junior.

O Corinthians, mesmo convivendo com seguidos problemas de contusão, é favorito contra o Atlético-GO. Tem mais time do que a equipe goiana, bem armada, mais que amarga a zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. E conta com a excelente vantagem de fazer a segunda partida em casa.

Situação semelhante é a de Fluminense e Fortaleza. Os cariocas têm mostrado um futebol de alto nível e os cearenses, sufocados pelo risco de queda no Brasileirão, apresentam uma queda técnica nas últimas partidas. A responsabilidade, o desgaste e o risco têm pesado negativamente.

O São Paulo também é favorito contra o América-MG, que prima pela irregularidade, mas mesmo quando joga um futebol aceitável não se mostra competitivo. É fato que recentemente, pelo Campeonato Brasileiro, os mineiros deram muito trabalho aos paulistas. Agora, porém, se os tricolores recuperarem alguns dos jogadores machucados e jogarem com objetividade podem até decidir o confronto na primeira partida, que será no Morumbi.

Equilíbrio poderá ser visto no confronto entre Flamengo e Athletico-PR. O time paranaense tem obtido bons resultados mesmo quando não joga bem. Mostra-se bastante competitivo. E tem a vantagem de fazer o segundo jogo em casa. Os cariocas, porém, estão jogando muito bem nos últimos tempos, e detêm um leve favoritismo. Além disso, estarão mais reforçados a partir de agora.

Pela distribuição das chaves, é bem possível que as semifinais tenham Corinthians x Fluminense e São Paulo x Flamengo.

Ou seja, pelo andar da carruagem, a Copa do Brasil, que começou com zebras como as eliminações de Grêmio e Internacional logo de cara, vai terminar só com a considerada elite em campo.