CR7 e Messi fazem do mercado de transferências da Europa o melhor da história

Cristiano Ronaldo de volta para casa, o Manchester United. Lionel Messi saindo de casa, o Barcelona, e indo morar no Paris Saint-Germain. A movimentação dos dois melhores jogadores do futebol mundial na última década e meia vai tornar a temporada europeia ainda mais imperdível.

E pode não parar por aí. Mbappé, garoto ainda e candidato a melhor do planeta daqui a alguns anos, quer, e tem boas chances de, ir para o Real Madrid.

Tais transferências aumentam, e muito, a expectativa para a temporada europeia, tanto em relação aos campeonatos nacionais como na Liga dos Campeões. Aliás, principalmente na Liga dos Campeões

Se Barcelona e Juventus saem enfraquecidos, Manchester United, PSG e Real Madrid (se Mbappé de fato por para lá) ficam bastante fortalecidos.

E não são apenas eles. O City, que por pouco não pega CR7, mas acabou driblado pelo rival United, que agiu rápido e evitou o desaforo, também tem tudo para se mostrar mais forte com a contratação do promissor Grealish. O Atlético de Madrid ganha mais força com Matheus Cunha. O Chelsea, como Lukaku.

Há outros exemplos, mas estes já são suficientes para se ter uma ideia de como o futebol europeu, mesmo ainda sob os efeitos da pandemia – que está longe de ser controlada, infelizmente -, está mais forte e ainda mais atrativo.

A partir dessas transferências, a Europa tem tudo para fazer a melhor temporada em muitos anos.

Ps: claro, Cristiano Ronaldo é cria do Sporting. Foi lá que se tornou profissional. Mas ganhou o mundo, tornou-se o que é no United, sua verdadeira casa no futebol.