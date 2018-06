Cristiano Ronaldo faz a Copa começar

Cristiano Ronaldo teve uma estreia de gala, digna de melhor do mundo, na Copa da Rússia. Pelos três gols, um com a ajuda do goleiro e outro em bela cobrança de falta – há quem diga que o primeiro foi com a ajuda do árbitro -, por belas jogadas, por puxar contra-ataques perigosos. Pena que, no frigir dos ovos, seus companheiros portugueses estão bem abaixo dele.

A Espanha contribuiu para que o mais aguardado jogo da primeira fase se tornasse inesquecível. Superou a crise gerada pela demissão de Lopetegui com raça, determinação e ótimo futebol. E soube aproveitar o acovardamento de Portugal, que muito cedo pensou em segurar a vantagem que tinha até então, para se impor. Só não venceu porque ele apareceu.

No fim, resultado justo. E Cristiano Ronaldo entra para a história da Copa da Rússia logo no primeiro capítulo.