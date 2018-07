Del Nero vem aí. Pobre futebol brasileiro

Marco Polo Del Nero vai assumir a presidência da CBF em abril. Mas desde que José Maria Marin assumiu sua palavra é lei no futebol brasileiro. Suas posições são respeitadas, por seus pares, e suas determinações adotadas sem “pestanejos”.

Pode-se dizer que o que Del Nero pensa é o que vale.

E o que pensa Del Nero?

De acordo com o que acaba de dizer ao bravo jornalista Marcio Dolzan, do Estado, após lançamento de filme que conta a história da seleção brasileira, pensa que tudo vai bem no futebol brasileiro. Muito bem, por sinal.

Para o dirigente, o Brasil NÃO PODE MUDAR, pois o “nosso futebol é o melhor do mundo”.

Defender Felipão após o vexame da Copa do Mundo, até é perdoável, apesar do trabalho no mínimo preguiçoso feito pelo treinador. Afinal, foi ele quem teve a ideia de colocá-lo à frente da seleção e, mesmo que não tivesse sido, não fica bem para um dirigente direcionar a culpa de um fracasso.

Mas achar que os 7 a 1 – que definiu como desastre – não nos deixou lição alguma, pois “a Alemanha perdeu em 2002 para o Brasil, a Alemanha tem menos vitórias do que o Brasil e a gente continua com a hegemonia do futebol no mundo” só pode ser brincadeira.

Aliás, antes fosse. Mas Del Nero não brinca, sempre fala sério.

E, pelo que acaba de falar nesta terça-feira, 26 de novembro do ano da graça de 2014, ele entende mesmo que o nosso futebol é o melhor do mundo.

O futebol brasileiro acaba de levar mais um 7 a 1.