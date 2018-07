Desvio de foco

Respeito aqueles que são contra a permissão do consumo de álcool por questões religiosas, morais e/ou por entenderem que a bebida estimula a violência. Há convicção nessas posições. Pode-se não concordar, mas se deve respeitar.

No entanto, não vejo mal nenhum em tomar uma cervejinha dentro do estádio. Claro que ninguém vai morrer se não puder beber.

Mas a discussão é outra: será mesmo que, no caso do futebol, a venda de bebida alcoólicas dentro dos estádios é a causadora principal da violência?

Polícia, políticos, jornalistas, sociólogos invariavelmente dizem que sim. Argumentam que nos Estados que proibiram a venda as brigas no interior das arenas diminuíram. Há estudos que sustentam essa tese. Pode ser.

Mas e do lado de fora? A bebida continua (e continuará) sendo vendida livremente em vários pontos no caminho dos estádios. Vende-se, e bebe-se, coisas com efeitos bem mais fortes do que os de uma simples cervejinha.

Como a discussão toda é gerada pela Copa, permitam-me contar três fatos que vi em 2006, na Alemanha:

1 – Os hooligans ingleses, com a cara cheia, certo dia levaram pânico a Frankfurt. Mas precisamente à região da estação central de trem. Já chegaram lá bêbados e beberam muito mais nos bares da região. O estádio ficava a quilômetros de distância;

2 – Ingleses (cuja seleção jogaria com o Equador) e alemães quebraram o maior pau daquela Copa, em duelo ocorrido em Stuttgart. Onde? No centro da cidade. A quilômetros de distância do estádio;

3 – Antes de Suécia 2 x 2 Inglaterra, torcedores das duas seleções esperaram o jogo em frente à belíssima catedral de Colônia, que fica a poucos metros da estação de trem. Não presenciei brigas, mas vi centenas de pessoas com garrafas de cerveja na mão que, vazias, eram estouradas contra o chão. A igreja e a estação de trem ficam a quilômetros do estádio.

São exemplos de que não é só nas arenas que bebida causa violência. Fora delas, o problema é até maior.

Aliás, ninguém falou em proibir o álcool nas tais fan fests criadas pela Fifa, sob o pretexto de incluir na festa aqueles que não têm condições de pagar por um ingresso de Copa – na verdade, o que querem mesmo é engordar um pouquinho mais a receita com a venda de “itens oficiais’’.

Na Alemanha e na África do Sul, o pau quebrou nas fan fests mais concorridas, a polícia controlou a situação a bordoadas e com algumas prisões e a vida continuou. Ninguém bradou contra a violência, ninguém pediu o fim das fan fests.

Portanto, bebida em estádios, que numa Copa ficam repletos de seguranças bem treinados, é o de menos. Nossos nobres deputados deveriam é se preocupar em medidas para conter a violência fora deles. Ou será que alguém acha que o clima nas ruas em 2014 vai ser apenas de paz e amor?