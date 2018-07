Dunga acerta com Renato Augusto

Dunga acertou em cheio ao convocar Renato Augusto para os jogos com Chile e Venezuela pelas Eliminatórias. O meia está jogando muito desde o início da temporada, é o principal condutor do líder Corinthians e merece estar no grupo.

Mais salutar ainda é percorrer a lista e ver que há nela outros meias criativos, como Lucas Lima e Phillipe Coutinho. E que Oscar está de volta. Não é exatamente um armador, mas é muito útil à seleção.

Também é salutar ver que Gil foi convocado. Como Thiago Silva está queimado – e, cá entre nós, apesar de o ex-capitão ser um zagueiraço, não dá para condenar totalmente Dunga -, não haveria melhor zagueiro para se juntar a Miranda, David Luiz e Marquinhos. Pelo menos não neste momento.

Claro que seria ainda mais salutar que a seleção pudesse contar com um volante mais criativo, habilidoso e ousado do que os que lá estão. E também ganharia mais se tivesse no ataque um veterano como Ricardo Oliveira em vez de um jogador limitado, e ainda por cima em péssima fase, como Roberto Firmino.

De maneira geral, a convocação não foi ruim. Resta torcer para que Dunga respeite as características dos convocados e monte um time competitivo. Se isso ocorrer, são grandes as chances de o Brasil começar bem as Eliminatórias.