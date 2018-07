No encontro que teve com o presidente da Federação de Futebol do Espírito Santo, Marcus Vicente, no início desta semana, o presidente da CBF, José Maria Marin, prometeu ao cartola levar a seleção brasileira para jogar em seu Estado em 2013. A intenção é que o time atualmente treinado por Mano Menezes jogue na capital capixaba em julho, logo depois da Copa das Confederações. Marin aprendeu rápido a lição. Usar a seleção para fazer um afago nas federações de Estados que ficaram fora da Copa foi um dos métodos que seu antecessor resgatou depois de definidas as 12 sedes do Mundial.

ESTREIA NA FIFA

José Maria Marin já tem data para estrear como presidente do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014: dia 28, numa reunião com as presenças do presidente, Joseph Blatter, e do secretário-geral, Jérôme Valcke. O diretor de operações do COL, Ricardo Trade, também estará presente. Na pauta, além da Lei Geral, as impressões e constatações que o grupo liderado por Trade levantou no recente tour pelas obras de estádios que irão receber partidas do Mundial.

JOGO DE SEDUÇÃO

O Comitê Paulista vai acompanhar delegações de Inglaterra e Alemanha nas visitas que farão a alguns hotéis e Centros de Treinamentos do interior do Estado neste fim de semana. São Paulo quer atrair o maior número possível de seleções no período de aclimatação e treniamentos pré-Copa e, claro, aposta da boa estrutura hoteleira e esportiva.

Os alemães estiveram em Minas Gerais esta semana e gostaram do que viram. O diretor da Federação Alemã Wolfgang Wirthmann e o consultor Hans jurgen Thien elogiaram bastante os CTs de Atlético e Cruzeiro. Na segunda-feira, desembarcam no Rio Grande do Sul e irão conhecer as cidades de Bento Gonçalves e Farroupilha.

A BOLA VAI ROLAR NO CASTELÃO

Estádio com as obras, de reforma, mais avançadas da Copa, beirando os 61% de conclusão, o Castelão vai reabrir em janeiro para jogos dos clubes cearenses no Campeonato Estadual e na Copa do Mundo. A promessa foi feita pelo governo estadual. Como em junho o Castelão receberá a Copa das Confederações, não se pode descartar que venha a ser fechado novamente em abril do próximo ano para preparo do gramado.

INCLUSÃO DIGITAL NO ITAQUERÃO

A Odebrecht deu início ao programa “Caia na Rede”, no canteiro de obras do Itaquerão, em São Paulo. O objetivo é promover a inclusão digital de filhos e mulheres de trabalhadores envolvidos na construção da arena e também de moradores da região de Itaquera. As aulas de computação ocorrem em dois períodos, manhã e tarde.