Eleição da Fifa vai coroar temporada perfeita de Cristiano Ronaldo

Vai ser difícil dar zebra. Ainda que essa zebra atenda pelo nome de Lionel Messi. O título de melhor do mundo vai voltar para as mãos de Cristiano Ronaldo. O argentino do Barcelona foi muito bem na última temporada. Mas falhou em um momento importante. O português foi perfeito.

O craque do Real Madrid foi campeão europeu e mundial com seu clube, além de ter sido fundamental para levar Portugal ao título inédito da Eurocopa. Mesmo na final contra a França, quando saiu logo no início por contusão, portou-se como líder do lado de fora do campo, exercendo as “funções” de auxiliar do treinador e motivador.

Messi, por sua vez, desperdiçou pênalti na final da Copa América Centenário, quando a Argentina perdeu a segunda decisão seguida para o Chile e continuou a amargar jejum de títulos. Depois, disse que seu ciclo na seleção estava encerrado. Reviu a posição, mas seu ato foi visto por muito como um sinal de fraqueza.

Este ano a Fifa abriu a votação do melhor do mundo aos torcedores, o que aumentaria consideravelmente as possibilidades de Messi. Mas, nos bastidores, já é dado como certo que Cristiano Ronaldo será eleito pela quarta vez. Sinal disso seria a ausência do argentino na festa de gala desta segunda-feira em Zurique.

Oficialmente, o Barcelona alegou não poder liberá-lo porque o grupo está concentrado para jogo importante pela Copa do Rey. Nos bastidores, porém, comenta-se que Messi não viajou porque já sabe que o português receberá o troféu e o clube achou melhor que ele não fosse à cerimônia para não ter de aplaudir o rival.

Seja como for, o fato é que há uma década o mundo só tem dois jogadores habilitados a fazer jus ao título de melhor do mundo. E, pelo que anda ocorrendo nos campos mundo afora, goste-se ou não, essa disputa deve se repetir na próxima temporada.