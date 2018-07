Entrei na área

Polêmica entre governo federal e Fifa; discussões intermináveis sobre a Lei Geral da Copa; desconfiança em relação ao ritmo, e principalmente, aos custos das obras; dúvidas sobre uma seleção que não convence nem quando vence. A bola só rola em 12 de junho de 2014, mas a Copa do Mundo do Brasil, a segunda na história do País, já entrou em campo faz tempo. E eu resolvi colocar meu “uniforme’’ de jornalista – caneta, bloco de anotações, telefone, gravador e outros petrechos – para acompanhar, informar, comentar, analisar … Enfim, contar o que anda acontecendo.



Acompanho a preparação para a Copa de 2014 pelo caderno de Esportes do Estadão desde que ela veio para cá, no já distante ano de 2007. Nesses quase cinco anos, houve mudanças radicais – um exemplo recente: Ricardo Teixeira, por bom tempo o todo-poderoso homem da CBF, da Fifa e do Mundial no Brasil, agora descansa em busca de uma improvável paz em Miami – outras nem tanto.

Teve coisa que andou, ainda que em alguns casos a passos de tartaruga (vide vários estádios), outras que teimam em não sair do lugar – a Lei da Copa, nas últimas semanas sempre prestes a ser sacramentada e nunca o sendo; grande parte das obras de mobilidade urbana…

É isso que o blog irá acompanhar, discutir, opinar. Como no futebol, o ritmo de jogo virá com o tempo. Comentários, observações, correções, reparos, críticas, elogios (todo mundo gosta, né?), sugestões serão bem-vindos. Mais do que isso, fundamentais. Vale tudo. Desde que esteja dentro dos padrões de ética, bons modos, educação. Até porque as “valckeadas’’’ estão ficando cada vez mais fora de moda.

Vamos lá!