Falou bonito, Vanderlei!!!

Vanderlei Luxemburgo é um cara polêmico. Treinador dos bons quando está concentrado apenas no trabalho (na humilde opinião desse blogueiro o melhor de todos os brasileiros, mas só quando está realmente a fim), jamais conseguiu viver longe de uma boa confusão. Que ele mesmo arranjava ou então que se metia. Por causa de sua personalidade forte, errou muitas vezes. Mas, desta vez, acertou em cheio.

O velho Luxa está mais do que certo ao dizer que não vai se calar diante do autoritarismo dos cartolas da federação do Rio. As múmias não perceberam que os tempos são outros há muito tempo. Além disso, exercer a liberdade de expressão, algo por que se lutou arduamente (muita gente perdeu a vida por isso), não é desrespeito, ofensas a ninguém

Ainda mais quando se tem razão. E qualquer pessoa com um mínimo de bom senso sabe que Luxemburgo tem razão em suas críticas à federação, mais exatamente à maneira como organizou (organizou???) o campeonato.

Tudo bem que Luxemburgo agiu de caso pensado, em reação à hipócrita e imbecil suspensão que lhe foi dada. A tira de esparadrapo que usou para amordaçar-lhe a boca mostra isso. Mas ele foi no ponto exato ao lembrar a luta contra a ditadura, os protestos, a condenação no vandalismo nos protestos, a pesada campanha presidencial que tivemos recentemente.

Luxemburgo fundamentou bem sua disposição em não se calar. Fez bem. Merece nota 10 (numa escala de 0 a 100). Ter vozes que falam também faz parte do processo de superação dos 7 a 1, processo que, até agora, ainda nem começou.