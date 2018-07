Família Messi faz bonito na Fonte Nova

Na Copa do Mundo, Lionel Messi não passou nem perto da Fonte Nova.

Mas um integrante da sua família já conseguiu ligar sua carreira ao estádio.

Trata-se do primo do astro do Barcelona e da seleção argentina, Emanuel Biancucchi.

No domingo, ele tornou o centésimo jogador a fazer gol na Fonte Nova desde a sua reinauguração.

Emanuel fez os gols da vitória do Bahia sobre o Flamengo por 2 a 1.

A “nova Fonte Nova” recebeu sua primeira partida em abril de 2013.

De lá para cá – um ano e cinco meses – já sediou 64 partidas e 148 gols foram marcados, média de 2,3 por jogo.

Renato Cajá, jogando pelo Vitória, fez o primeiro gol dessa “era moderna”.

O volante cruzeirense Nílton marcou o centésimo.

Dos 148 gols já marcados, Fernandão, quando vestia a camisa do Bahia, fez 9. Outro primo de Messi, Maxi, tem 5 gols e é o segundo maior artilheiro.