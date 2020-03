Fase de grupos da Libertadores é barbada para os brasileiros

A Copa Libertadores tem início de fato neste 3 de março – tivemos as fases prévias, mas o fogo começa a pegar mesmo é na fase de grupos – e os sete clubes brasileiros têm quase obrigação terminar em primeiro ou segundo em suas chaves e chegar às oitavas de final. Afinal, com mais boa vontade que se possa ter, com ou outra exceção e os adversários iniciais são fracos, de maneira que os brasileiros, se fracassarem, antes de tudo terão perdido para eles mesmos.

Senão, vejamos:

No Grupo A o Flamengo, atual campeão, além de ter um timaço e um excelente elenco, enfrenta adversários que, se derem algum trabalho, darão fora de casa. O Junior Barranquilla, por exemplo, está mais fraco do que o time que chegou à final da Copa Sul-Americana em 2018. É complicado enfrentar o Independiente Del Valle em Quito, como se viu recentemente no jogo pela Recopa. Mas isso ocorre sobretudo por causa da altitude, não pela qualidade técnica do adversário. Da mesma forma, o Barcelona, time rápido e de bom contra-ataque, assusta em Quayaquil mas pela força de sua enlouquecida torcida do que pelo futebol propriamente dito.

No Grupo B o Palmeiras, com seus reforços pontuais, mas bom elenco e com um técnico, Vanderlei Luxemburgo, que tem dito a amigos que quer porque quer ganhar a Libertadores pela primeira vez na vida para esfregar na cara daqueles que o rotularam de ultrapassado, também tem tudo para uma caminhada tranquila. O Tigre está na segunda divisão argentina. O Bolívar tem como única arma a altitude. E o Guaraní, apesar de ter eliminado o Corinthians, não é nenhum bicho-papão, como foi possível ver nos dois jogos com o Corinthians.

No Grupo C talvez esteja uma das poucas dificuldades para um brasileiro. É que o Athletico Paranaense ainda tenta se acertar depois de perder praticamente meio time titular em relação a 2019. Mesmo assim, tem grande chance de superar o instável Colo Colo, o apenas esforçado Peñarol e o fraco Jorge Wilstermann.

No Grupo D o São Paulo terá um adversário de peso, é verdade. O River Plate, atual vice-campeão, continua forte. Mas o quase amador Binacional e mesmo a tradicional LDU e seu 12º jogador, a altitude, não são difíceis de ser batidos. Principalmente no Morumbi. Ou seja, dá para ao menos ficar em segundo lugar na chave..

No Grupo E Grêmio e Internacional vão se estapear para ver quem fica em primeiro. América de Cali e seu time enjoado, mas pouco técnico, e Universidade Católica e seus jogadores determinados não são páreo em condições normais.

No Grupo G o Santos não tem jogado bola. Por isso, é seu maior inimigo numa chave quem tem Defensa y Justicia, que não é galinha morta, mas está longe de ser leão, o sempre guerreiro Olímpia e o Delfín equatoriano, do qual o blog é honesto em admitir não ter referência. Ainda assim, basta ao Santos jogar um pouquinho que se classifica.

Em resumo, é perfeitamente possível aos sete brasileiros alcançar a fase de mata-mata. Depois, será outra história. Mas ser desclassificado logo de cara assumirá, para qualquer que seja o time, ares de vexame.