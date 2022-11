Favoritos ao título da Copa do Catar são os de sempre, mas pode haver novidade

Demorou, mas chegou. Quer dizer, está chegando. Daqui a dois dias começa a Copa do Mundo do Catar, no fim de ano por motivos que todos sabem diante de tanto que se falou disso e com problemas em cima da hora que muitos esperavam, como a proibição da venda de bebidas alcoólicas em locais onde estaria liberado e a censura a alguns jornalistas.

Outro tema surrado, este em qualquer Copa, tem relação com os favoritos ao titulo. É a mesma coisa a cada quatro anos. Todos querem palpitar sobre quem será o campeão. E raramente foge-se do lugar-comum. Favoritos são Brasil, Argentina, França, Alemanha, Espanha… Ou seja, as campeãs. Se a Itália no Catar estivesse, estaria na lista.

É fato que não dá para fugir muito disso, pela tradição, pelo futebol que normalmente essas seleções jogam (ou prometem jogar), e também porque é mais cômodo.

Particularmente, creio que só dá para palpitar mais a sério sobre quem tem chance de levantar o troféu depois das oitavas de final, ou seja, quando a maior parte do caminho estiver percorrido. De certa forma, também é cômodo fazer isso. No entanto, após quatro jogos é possível saber quem está bem neste torneio de tiro curto, quem evoluiu, quanto evoluiu e pode evoluir, como os jogadores e/ou times se comportam diante de pressões e dificuldades… Ou seja, é possível ter um quadro mais realista.

Evidentemente, não é algo infalível. Na Copa da Rússia, só para dar um exemplo, a Croácia foi aos trancos e barrancos nas fases eliminatórias, seguindo em frentes nos pênaltis e acabou chegando na final. Mas um pouco e teria comemorado um título que nem os croatas mais fanáticos achavam possível.

Mas no final deu França, uma tradicional favorita.

No Catar, não deve ser diferente (olha eu aí dando palpite antes de o jogo começar!). Porém, não se pode descartar a bem acertada seleção da Holanda, que não está nem de longe entre as melhores que o país já teve em Copas, mas tem equipe entrosada, competitiva e, parece, em paz. Nem Portugal, que tem ótimos jogadores, embora precise resolver a tremedeira que, com poucas exceções, toma conta da seleção quando a responsabilidade aumenta.

Certo mesmo, é que esta tem tudo para ser uma boa Copa. O calor pode atrapalhar, mas os jogadores, em sua maioria, estão em meio de temporada, e portanto, em bom ritmo. De maneira geral, devem estar em melhores condições do que quando a Copa ocorre ao fim da temporada europeia. E isso pode ajudar o Catar a mostrar ao mundo dezenas de partidas interessantes.