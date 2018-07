Federação dos jogadores defende aprovação do parcelamento da dívida dos clubes

É praticamente certo que a presidente Dilma Rousseff irá vetar a emenda colocada na calada da noite na MP 656/2014 com o objetivo de parcelar, novamente, a dívida fiscal e tributária dos clubes, com prazo maior para pagamento (240 meses) e descontos pra lá de camaradas nos juros e nas multas. Tudo sem contrapartida por parte dos devedores. O veto deve aparecer no Diário Oficial da União nesta terça-feira ou nos próximos dias.

Mas a pressão pela aprovação aumentou bastante. À CBF e à maioria dos clubes, uniu-se na segunda-feira a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf), entidade que tem como fundamento defender os jogadores. Pelo menos é o que se espera. Seu presidente, Rinaldo Martorelli, ex-goleiro do Palmeiras, chegou inclusive a enviar ofício à Casa Civil da Presidência da República pedindo a aprovação do tal artigo da MP.

O argumento é que a aprovação é fundamental para o reequilíbrio financeiro dos clubes e, a partir daí, da responsabilização dos dirigentes por desmandos que vierem a ocorrer. Exatamente o mesmo raciocínio da CBF, que aliás promete, uma vez aprovada a MP, estabelecer ela regras que punam clubes que venham a não pagar suas dívidas e a atrasar pagamento dos atletas, entre outras “desconformidades”.

É evidente que o Bom Senso, o movimento nascido entre os jogadores, estrilou. O Bom Senso apoia a negociação e o parcelamento das dívidas. Desde que sejam estabelecidas contrapartidas claras.

O intrigante nessa história é que a maioria dos sindicatos estaduais que representam os atletas é contra a aprovação da MP. E Martorelli, como se sabe, é bastante afinado com Marco Polo del Nero, presidente da Federação Paulista e futuro presidente da CBF.

Sintomaticamente, nesta segunda-feira o presidente nacional do Partido Nacional Republicano (PRB) – o mesmo partido do ministro do Esporte, George Hilton -, Marcos Pereira, que também é secretário estadual de Esportes em São Paulo, visitou nesta segunda-feira Del Nero na sede da FPF. E lançou sua ideia, ou projeto, para sanear a dívida dos clubes.

Ele propõe a criação de uma comissão interministerial, com representantes da Fazenda, Justiça, Esporte e Previdência, além da CBF, para elaborar um projeto de renegociação das dívidas, com contrapartida, em 30 e 45 dias. Em seguida esse projeto iria para apreciação do Congresso.

Tudo muito bom, tudo muito bem, mas fica a pergunta: e o projeto de Lei de Responsabilidade Fiscal do Esporte, exaustivamente discutido e que conta com o apoio da Casa Civil, e por que não de Dilma? Por que será que clubes e CBF nem querem ouvir falar nele?