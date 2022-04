Flamengo e Palmeiras se envolvem numa ridícula briga de gato e rato

Chegou a hora do troco! Em 2019, foi o Palmeiras que deu um jeito de não permitir torcida do Flamengo no Allianz Parque. O tempo passou, a pandemia protelou a vingança, mas não a esfriou. Nesta quarta-feira, cerca de dois anos e quatro meses depois, será a vez do Flamengo impedir a entrada de palmeirenses no Maracanã.

Estamos no Brasil em 2022, joga-se futebol no Brasil há mais de um século, há mais de 80 anos de maneira profissional, mas os dirigentes continuam demonstrando um inacreditável amadorismo. Até o de times que pelo menos até onde se sabe vem sendo bem administrados, como os dois em questão.

Não teve torcida no Allianz e não terá no Maracanã por motivos mesquinhos, babacas. Mas legitimados em 2019 por palmeirenses e agora por flamenguistas – ah, e neste momento, pelo STJD também.

O Palmeiras não queria gente vestida de vermelho e preto em sua arena para que o clube, e seus torcedores, não fossem alvo de gozação em sua própria casa, uma vez que o Flamengo, naquela ocasião, não havia ficado só no cheirinho. Alegou motivos de segurança para conseguir pleitear torcida única. E como era praticamente certo que o pau iria quebrar, convenceu as autoridades.

Agora, o Flamengo dá uma satisfação à sua torcida, na forma de troco – oficial e legitimamente é “apenas” reciprocidade.

E assim, de maneira mesquinha, amadora, caminha o futebol brasileiro.

O engraçado de tudo isso é que nos últimos meses têm sido discutida (mais uma vez) a criação da Liga. Os clubes até se renderam aos caprichos dos novos mandachuvas da CBF, em troca de não interferência na tal associação que pretendem fazer. Existem até grupos empresariais dispostos a administrar essa tal Liga, garantindo que vai ser um ótimo negócio financeiramente para os clubes.

Corajosos esses grupos. São profissionais, e querem se meter com amadores. Será que manterão a disposição? Afinal, como vovó dizia, quem mexe com fogo amanhece mijado. E quem brinca com o próprio dinheiro corre risco de perdê-lo.