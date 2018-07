Goela abaixo

Agir no calor da emoção normalmente não é bom negócio. O recente episódio da briga entre o governo brasileiro e o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, reforça essa tese. O governo respondeu o chute no traseiro desferido pelo impetinente cartola francês querendo chutá-lo para bem longe das negociações sobre a Copa. Vai ter de engoli-lo a seco.

Valcke não só continuará como interlocutor como deve ganhar mais poderes. Explica-se: mesmo fragilizado, Ricardo Teixeira, quando era presidente do Comitê Organizador Local, ainda exercia sua influência na Fifa (principalmente com o amigo Valcke), com cartolas e presidentes de federações estaduais e até mesmo com alguns governos estaduais. Como José Maria Marin não tem o mesmo poder, embora venha se esforçando para trazer toda essa gente para o seu lado, a Fifa vai procurar preencher todos os espaços que encontrar.

Até porque Ronaldo, queridinho de todos no Brasil, ainda não mostrou disposição e atitudes para exercer papel que Platini e Beckenbauer tiveram em Copas passadas. Parece mesmo que não está muito a fim de “ir fundo”.

Diante desse quadro, a participação de Valcke deve crescer ainda mais.

Brasília já percebeu isso. Quando esteve com a presidente Dilma Rousseff, o mandatário da Fifa, Joseph Blatter, deu indicações de que não mexeria em Valcke. Dias depois, confirmou-o como interlocutor junto ao governo.

Naquela altura, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, já havia percebido que o tiro que deu ao pedir a troca de interlocutor saiu pela culatra. Tanto que declarou que manter ou não Valcke era “problema da Fifa, não do governo brasileiro”.

Valcke desembarcará no Brasil provavelmente em maio. Vai ser recebido com sorrisos amarelos pelo governo. A ordem é, a partir de agora, tratá-lo com cortesia, mas frieza, e não curvar a todo que ele pede. E devolver na mesma moeda se houver novos chutes do traseiro. Mas, na realidade, mesmo sem querer, Aldo e o governo terão de aturar o secretárío metido a galã.