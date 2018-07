Ideia perigosa

Que aproveitar o esporte para fazer política embola o meio de campo todo mundo sabe.

O diabo é que nossos políticos não perdem a mania de fazer isso. Como todos estão carecas de saber.

A mais nova iniciativa nessa área vem do Ceará, saída, pelo que consta, da cabeça do governador Cid Gomes.

Ele quer promover uma rodada dupla para reinaugurar o Castelão – cujas obras, aliás, serão entregues no próximo domingo, dia 16, com a presença da presidente Dilma e show de Fagner.

Como Ceará e Fortaleza não toparam jogar entre si no dia 13 de janeiro, a ideia é que ambos ocupem o gramado do Castelão no dia 17. O Ceará contra o Bahia – em jogo marcado faz mais de um mês para o dia 20 de janeiro no remodelado estádio, pela Copa do Nordeste – e o Fortaleza contra o Sport.

Ou seja, muda-se a data de Ceará x Bahia, o dia do primeiro jogo por uma competição e até mesmo a própria tabela da tal competição.

Até aí, tudo bem (quer dizer, tudo mal, mas vamos fazer de conta que está tudo bem).

O problema é que, ao marcar dois jogos seguidos para um gramado novo, a chance de detoná-lo é imensa. É só lembrar o que ocorreu na inauguração da Arena do Grêmio, com o gramado soltando tufos, para ver que não estou delirando.

Ou seja, é grande a possibilidade de o gramado do Castelão vir a precisar de reparos maiores do que a manutenção de praxe logo depois de seu primeiro dia de uso. O que demandará mais tempo – e, quase certo, mais dinheiro.

Tudo para os políticos fazerem média.

Tomara que a ideia não vingue. Os esportistas de verdade torcem por isso.

PAPELÃO

Não tem nada a ver com Copa do Mundo, mas não dá para passar batido a pipocada dos argentinos do Tigre na final da Sul-Americana.

Desde o jogo de Buenos Aires que ficou claro que tudo o que esse bando de pernas de pau queria era arranjar confusão.

Eles podem até ter apanhado dos seguranças do São Paulo, como alegam – e se isso ocorreu, é lamentável e reprovável.

Mas, tivessem se comportado como homens dentro de campo, lá e aqui, não teriam dado margem para violência.

Independentemente disso, o fato é que os argentinos, ao não voltarem para o segundo tempo da partida, foram, acima de tudo, covardes.

Cabe agora, esperar qual providência a Conmebol vai tomar. Se é que se pode esperar algo da Conmebol.

SOL E CERVEJA

Fim de ano chegando, boa hora para tirar uns dias de férias. Nas próximas semanas, o blog dará um tempo para vocês – mas essa é uma pausa que sempre pode ser interrompida… Pero si, pero no, Boas Festas para todos e até 2013!