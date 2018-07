Indesculpável, imperdoável. Tem de mudar muita coisa na seleção

Nada serve de desculpa, como bem o disseram jogadores experientes e com vergonha na cara como Daniel Alves e Miranda. Não dá para aceitar que o Brasil seja eliminado numa primeira fase de uma Copa América em que teve como adversários de grupo Equador, Peru e Haiti – o único que foi vencido.

Não há gol de mão que justifique. Quando o Brasil tinha uma seleção digna e técnico competente, levar um gol de mão contra o Peru no máximo diminuiria a diferença da goleada.

Não há problemas para treinar, desgaste de fim de temporada, cortes por atacado que justifiquem mais uma humilhação do futebol brasileiro.

Dunga é agressivo no trato com os jornalistas, mas parece uma barata tonta ao treinar o time. Não tem convicção, escolhe as opções técnicas e táticas erradas, e mais do que isso na hora errada, e mais uma vez mostrou que não sabe reagir em situação de extrema dificuldade. Simplesmente se deixa engolir, impassível e com cara de b…

Uma troca no comando da seleção se faz urgente. Mas, principalmente, é preciso mudar de mentalidade. Seleção, o nome já diz, tem de ser composta pelos melhores jogadores, não por aquele amiguinhos do treinador ou por cordeirinhos.

A bola está com Marco Polo Del Nero. O que é um risco terrível. Mas algo tem de ser feito. Ainda que custe o ouro olímpico, que cá entre nós só é importante no futebol em termos midiáticos. É preferível do que custar a vaga na Copa do Mundo.

E do jeito que vai…