Inter de Milão ‘invade’ o futebol brasileiro

A Internazionale de Milão decidiu fincar pé no futebol brasileiro. O primeiro passo vai ser dado no próximo sábado, no Rio. Será um curso para técnicos e outros profissionais ligados ao futebol. No dia seguinte será a vez de Barueri e na segunda-feira, o treinamento ocorrerá em Curitiba.

A ideia é passar a filosofia de um dos clubes mais tradicionais do futebol italiano, desde a fase inicial de formação. Por isso, os cursos terão a apresentação de Marco Monti, diretor técnico da Inter Academy, e de Valerio Ringoli, treinador de base da Inter de Milão. Além de profissionais ligados à Inter Academy Base no Brasil. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas no site www.wwsa.com.br/intercli:nic.

A Academia da Inter chega ao Brasil em parceria com a Worldwide Soccer Academies (WWSA), que tem 27 escolas em funcionamento em 17 Estados do País – atendem cerca de 8.000 crianças com idade entre 6 e 17 anos (em 12 categorias).

Um próximo passo será dado em 2016, quando será criado o FC Inter Barueri, com categorias sub-14, sub-15, sub-16 e sub-17, além de um time profissional. A meta, num futuro próximo, começar a participar de campeonatos promovidos pela Federação Paulista.