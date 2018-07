Maracanã. É bom correr

Podem me cobrar depois. No ritmo que vai, o Maracanã NÃO vai estar pronto para a Copa das Confederações de 2013. Os dirigentes da Fifa, que passaram a semana entre cobranças e bravatas, não exageram ao dizer que a participação do estádio carioca está ameaçada. Concluíram, com base em relatórios, que a 13 meses do início da competição a possibilidade de o Maracanã não estar em condição é enorme.

Eu não me baseio nos cartolas da Fifa para chegar à mesma conclusão. Prefiro confiar em engenheiros e arquitetos, alguns envolvidos com as obras da Copa, a maioria não, com quem conversei nos últimos dois dias. Não é necessário dizer que conhecem o assunto. Todos disseram que não vai dar tempo, se o ritmo atual for mantido.

Qual a solução, então? Nessa altura do campeonato, o jeito será aumentar o número de operários (4,5 mil no fim de fevereiro, segundo a Empresas de Obras Públicas do Rio – Emop), incrementar os turnos e, aumentar o maquinário. Claro que, com mais gente trabalhando, mais horas extras sendo pagos e maior despesa com equipamentos, o custo da obra, que já bate na casa do bilhão, vai subir às nuvens. Mas como há três dias a Fifa deixou claro que o Brasil tem de garantir a festa, não importa a que preço, e como o dinheiro não vai sair do bolso dela e sim do nosso…

É claro que o governo do Rio nega qualquer risco e garante que o estádio será entregue em fevereiro de 2013. Não poderia fazer mesmo outra coisa. Mas em vez de ficar distribuindo notas e fazer cara feia, é mais eficiente apertar o passo. Senão, será um vexame.

PS: dias atrás, teve um cartola da Fifa que falou em trocar o Maracanã pelo Engenhão. Essa é uma hipótese remota. Hipótese, por incrível que pareça, menor do que o Morumbi virar uma solução de emergência.