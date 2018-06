Mastercard muda campanha após críticas de Tite

Tite foi ouvido. Ele criticou a Mastercard, uma das principais patrocinadoras da CBF, por fazer campanha garantindo 10 mil refeições a pessoas carentes a cada gol que Neymar e Messi marcarem no Mundial e a empresa de cartões de crédito decidiu mudar. Agora, vai oferecer 1 milhão de refeições, independentemente de que fizer gol.

Disse Tite sobre a campanha na versão anterior: “Mastercard, eu vou falar uma coisa. É muito bonita essa doação em relação à entidade assistencial. É linda, grande. Assim como é grande também vocês darem pratos se todos os atletas da Argentina e do Brasil marcassem um gol. Assim como é grande também vocês darem pratos se todos os atletas da Argentina e do Brasil marcassem um gol. A gente trabalha enquanto equipe e com todos esses valores pode frustrar um pouquinho. Fica a minha sugestão”.

Foi uma declaração forte e a empresa sentiu o baque. Mudou para melhor.

Messi e Neymar continuam como seus embaixadores contra a fome.