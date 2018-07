Memória curta

É interessante notar a facilidade com que as pessoas esquecem determinados fatos.

Bastou Felipão convocar Ronaldinho Gaúcho para a seleção para um monte de gente – entre eles vários bem-informados jornalistas – lembrar que o presidente José Maria Marin era, e é, um entusiasta do meia-atacante do Atlético-MG.

Verdade.

Nos últimos meses o desempenho e a dedicação de Ronaldinho com a camisa do Atlético-MG encantaram Marin a ponto de, em encontro entre ambos na festa do Brasileiro do ano passado, o presidente dizer ao jogador que contava com ele.

No entanto, faltou lembrar um detalhe.

O mesmo Marin, em maio passado, vetou a convocação de Ronaldinho. Na época, a seleção era dirigida por Mano Menezes e o cartola estava possesso com a falta de profissionalismo do jogador.

Ronaldinho estava brigado com o Flamengo, que lhe devia um bom dinheiro, e envolto no processo que o levaria a romper com o clube carioca.

Eu estava presente num evento na AACD da capital paulista, quando Marin, após informar aos jornalistas que queria ver todas as listas de convocados elaborada por Mano Menezes 48 horas antes da divulgação, explicou que com isso evitaria a presença de jogadores desinteressados na seleção. E completou: “Não preciso nem dizer o nome, mas vocês sabem de quem estou falando”.

Mano obedeceu o então chefe e não chamou Ronaldinho.

Aí, o Gaúcho foi para o Galo, passou a se esforçar, jogar o fino da bola e Marin, que de bobo não tem nada, percebeu que, motivado, ele ainda pode ser muito útil ao futebol brasileiro.

E passou a elogiá-lo.

Bastou para que, ao ser convocado por Felipão, muitos relacionassem a atitude do técnico ao gosto do chefe da CBF.

Nao tem nada a ver. Felipão não é santo, nem burro, e ao contrário do que muitos pensam, costuma ouvir algumas pessoas antes de tomar determinadas decisões.

Mas não permite que interfiram no seu trabalho a ponto de lhe imporem nomes de atletas que devem ou não ser chamados para a seleção.

Romário, em 2002, é o melhor exemplo disso.

Sem contar que Felipão sempre foi fã do futebol de Ronaldinho Gaúcho, sempre o considerou alguém que pode contribuir, e muito, com uma equipe dirigida por ele – tentou que ele fosse pro Palmeiras quando lá trabalhava, por exemplo.

Esse foi o motivo de ele chamar Ronaldinho, não um pedido de Marin.

Acreditar que o presidente colocou o Gaúcho na seleção é o mesmo que achar que Kaká não foi convocado porque ele vetou.

Não tem cabimento.