Messi coloca de novo Neymar na condição de mero coadjuvante

A contratação de Messi pelo Paris Saint-Germain tira o protagonismo que Neymar teve nas últimas quatro temporadas no clube francês.

O brasileiro volta a ser escalado na posição de coadjuvante, como sempre foi nos tempos de Barcelona. Porque lá tinha Messi.

E Neymar perde status porque não conseguiu fazer aquilo que os donos e torcida do PSG esperavam quando pagaram 222 milhões de euros para tirá-lo da Catalunha: dar o título europeu à equipe francesa.

O máximo que fez foi chegar perto, na temporada 2019/2020, mas, embora não lhe tenha faltado luta, nada fez em campo naquela final com o Bayern de Munique.

Tivesse Neymar dado a Europa ao PSG, é bastante provável que o clube, agora, não movesse uma palha para ter Messi.

Mas, além de não ter conseguido, na temporada encerrada em junho ainda foi ofuscado em vários momentos por Mbappé. Embora não a ponto de perder a condição de protagonista do elenco.

Com Messi, porém, não dá para ele competir. Nem na bola, nem no carisma, nem nos feitos na carreira, nem no comportamento.

Apesar de vaidoso, perder a condição de estrela principal da companhia pode até ser um bom negócio para Neymar. Que, aliás, tem excelente relacionamento com Messi.

Ainda não ninguém admita, Neymar tem problemas quando é protagonista. E principalmente quando esse protagonismo lhe aumenta a responsabilidade.

É só recordar as várias encrencas que ele arranjou na seleção – principalmente quando, além de protagonista, foi o capitão.

Livre para “apenas” jogar bola, ele se sente mais à vontade. E pode, naturalmente, render mais.

Basta que tenha maturidade suficiente para entender que, a partir de agora, ele volta a ser coadjuvante.

De peso, mais ainda assim coadjuvante.