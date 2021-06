Messi, deixe de ser hipócrita. Já que aceitou jogar, jogue e não reclame do gramado

Antes de mais nada, para que o gramado do Engenhão se torne uma porcaria terá de melhorar muito. Nem precisa pisar nele para perceber isso. Basta vê-lo pela televisão.

Mas isso não dá direito ao grandioso técnico Messi, ao pequenino técnico Scaloni e a qualquer jogador argentino de criticá-lo.

Não, não é nacionalismo, xenofobia ou a velha e idiota briga de brasileiros contra argentinos – e vice-versa.

Messi, Scaloni e companhia bela perdem o direito de criticar o gramado do Engenhão ou de qualquer outro estádio que vierem a jogar pelo simples fato de que não deveriam estar por aqui.

Essa Copa América não deveria acontecer no Brasil, como não aconteceu na Argentina de Messi.

Ele poderia ter se negado a jogar. Scaloni poderia ter se negado a treinar a seleção num torneio cuja sede foi definida uma semana antes de seu início, cuja organização é feita nas co.. no joelho, apenas para atender a interesses políticos de um irresponsável e econômicos de um cartola de quem pouco se sabe (refiro-me ao que fala espanhol, não ao que fala – e faz- o que não deve em português).

Topou jogar? Topou. Então jogue!!! E não chie, não reclame.

Em 2014, quando criticou os gramados da Copa do Mundo ou em 2019, quando fez o mesmo com os daquela Copa América o fez com propriedade.

Ambas as competições foram organizadas com antedência, havia a obrigação de dar as melhores condições para e os jogadores, que são a essência do futebol.

Agora não, nada foi feito pensando no futebol, nos jogadores e, o que mais grave, nas pessoas “comuns”.

E concordar com a realização da Copa América é ser cúmplice.

A Argentina sabe tão bem da imprevidência que é disputar a Copa América no Brasil – e Messi admitiu estar se borrando de medo de ser contaminado pelo virus da covid, o que é absolutamente compreensível -, que optou por ficar em casa e vir ao Brasil só para jogar.

Prova inequívoca do risco que os argentinos sabem correr.

Prova inequívoca de que deveriam ter boicotado a Copa América.

Mas os interesses comerciais falaram mais alto. E isso atinge os coniventes jogadores.

Então joguem e não reclamem.

Já foram covardes. Não sejam ridículos.