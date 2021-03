Na Liga dos Campeões, uma das semifinais será a ‘verdadeira’ decisão

Como sempre ocorre nas análises jornalísticas sobre sorteios de competições, há sempre um time considerado azarado e outro tido como sortudo.

No sorteio das quartas de final da Copa dos Campeões não foi diferente. O Chelsea foi considerado um time de sorte; ao PSG ela faltou.

É um raciocínio lógico.

O Chelsea, embora não seja lá essas coisas, vem crescendo e vai enfrentar em duas partidas o Porto, que surpreendeu ao eliminar a Juventus nas oitavas e é considerado um intruso na reunião dos oito melhores times do continente europeu.

O Bayern é a melhor equipe do mundo na atualidade.

Mas já é possível “projetar” (para usar uma palavrinha feia, muitas vezes mal empregada, mas que virou carne de vaca no futebol) além das quartas de final.

A definição dos cruzamentos futuros permitem prever com enorme chance de acerto que uma semifinal será entre o Bayern de Munique e o Manchester City – que pega o Borússia Dortmund nas quartas.

Por quê?

Porque se o Bayern joga o melhor futebol do mundo no momento, o Manchester City pode ser, com base em seu rendimento, o segundo melhor time do mundo.

Assim, não é nenhum absurdo considerar que, em duas partidas, os alemães vão eliminar o PSG de Neymar – a quem venceu por 1 a 0 na final da Liga passada, em jogo em que o placar não refletiu sua superioridade em campo sobre os franceses – e que os ingleses vão despachar a turma de Dortmund.

Mas é os outros quatro times?

Bem, o Chelsea tem mais futebol que a zebra Porto.

Real Madrid e Liverpool farão duelo interessante justamente pelo fato de que não estão bem na temporada e apostam suas fichas na Liga dos Campeões.

É uma disputa sem favoritos.

Mas, seja passe quem passar para as semifinais desse lado da tabela, e depois para a final, vai ser difícil derrubar quem vier do outro lado na decisão.

Por isso, dá para cravar: a semifinal entre Bayern de Munique e Manchester City, que tem tudo para ser confirmada, será a final de fato desta Liga.