O articulador

Ricardo Teixeira saiu dos holofotes, mas continua dando algumas cartas. Queria José Maria Marin em seu lugar na CBF e também no Comitê Organizador Local (COL) da Copa de 2014 e sua vontade foi feita. Queria Marco Polo Del Nero em sua cadeira no Comitê Executivo da Fifa e também teve seu desejo atendido. A Conmebol, responsável pela nomeação, anunciou ontem a escolha do presidente da Federação Paulista. A Fifa tem poder de aceitar ou não, mas não vai se opor.

Para Teixeira, deixar amigos em cargos que ele ocupou é estratégico. Marin e Del Nero não vão remexer em seu passado, e farão o possível para atrapalhar aqueles que quiserem fazê-lo.

Corre por aí, aliás, que a próxima conta telefônica do ex-presidente da CBF virá bem salgada. Isso porque desde Miami, onde se exilou voluntariamente, dispara ligações diárias para Marin e Del Nero – e também para alguns diretores da CBF. Dá conselhos e, sobretudo, ordens. Ele ainda não pode se dar ao luxo de deixar o rio correr livremente para o mar.

Uma das primeiras missões de Del Nero no Comitê Executivo será, se necessário, desestimular a Fifa de prosseguir as investigações do caso ISL, que envolve Teixeira. Talvez não tenha muito trabalho, pois como muita gente na entidade tem telhado de vidro, a tendência, forte, é de a investigação ser arquivada.

Como membro do Comitê, o presidente da FPF também participará a definição sobre a venda de ingressos (preços, quantidade por categoria) e até na decisão sobre o que fazer em relação à venda de bebidas alcoólicas, mas isso só se der chabu na aprovação, por meio da Lei Geral da Copa ou das negociações individuais com os Estados brasileiros.