O Brasil já está na Copa da Rússia

Ao longo do tempo, quem acompanha futebol já viu algumas coisas que jamais pensou que iri ver. Na recente Copa América, por exemplo, este blogueiro ficou boquiaberto ao ver a seleção brasileira terminar o jogo com a Venezuela com quatro zagueiros em campo e tomando sufoco.

Mas daí a considerar a hipótese de o Brasil não se classificar para a Copa do Mundo da Rússia…

O Brasil jamais ficou de fora de um Mundial é desta vez não ficará. Por vários motivos.

É sempre bom lembrar que das 10 seleções que disputam as Eliminatórias Sul-Americanas, cinco se classificam (considerando-se que vaga da repescagem é decidida com representante da Oceania, que não tem nenhuma equipe que presta).

Ou seja, há vaga para a metade dos participantes.

Além disso, mesmo aceitando o argumento de que todas as seleções do continente evoluíram, ainda há vários bobos no futebol sul-americano. Bolívia, Venezuela, Peru e Equador, por exemplo.

E o Paraguai também não é essas coisas. Na Copa América, a rigor não foi o Paraguai que venceu e sim o Brasil que perdeu uma partida em que nem pedrinhas jogou.

O Brasil, com todas as suas deficiências técnicas e táticas, e bem superior a este quinteto.

Sobram, e estas de fato vão dar trabalho, as seleções de Chile, Argentina, Colômbia e Uruguai (esta envelhecida). Pronto, é só fazer as contas para concluir que o Brasil está na Copa.

Claro, não vai ser tão fácil como no passado e até mesmo os bobos poderão dar trabalho quando jogarem em casa.

Mas nada que assuste apesar dos pessimistas e “hecatombistas” – viva Odorico Paraguaçu! – de plantão e daqueles que misturam alhos com bugalhos e querem ver a seleção se estrepar porque consideram que, assim, Marco Polo Del Nero e sua trupe se estreparão também.

O começo do Brasil nas Eliminatórias pode até vir a não ser essas coisas, pois uma derrota para o Chile – para quem a seleção não perde há 15 anos – não será algo do outro mundo.

Em seguida, porém, o adversário é a Venezuela…