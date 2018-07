O dilema de Tite

Tite admite: gostaria de testar mais jogadores na seleção brasileira, para dar mais opções ao formar o grupo definitivo para a Copa da Rússia. Mas também é franco em dizer que prefere dar rodagem e mais entrosamento ao time que ele encontrou desde aquele jogo de estreia contra o Equador, um ano atrás.

É isso que ele vai fazer de agora em diante, nestes quatro jogos restantes de Eliminatórias, a começar pelo desta noite contra o mesmo Equador, e nos amistosos que a seleção terá antes da convocação para o Mundial. Como já tem o time definido, além de cinco ou seis reservas, a tendência é que preencha a lista dos 23 com jogadores que chamou vez ou outra nessas 11 partidas em que comandou a equipe.

Sem citar nomes, este blogueiro gostaria, e já expressou a posição neste espaço, que Tite testasse mais jogadores. Numa Copa do Mundo, as seleções estão sujeitas a desfalques por contusão e suspensão e, pela dinâmica do torneio, o substituto tem de ser alguém que já tenha demonstrado capacidade – técnica, tática, física, emocional – de segurar o rojão.

Arrisco dizer que Tite, hoje, não tem 23 em que possa confiar plenamente – 16, 17 jogadores estão nesse caso; faltam seis ou sete.

No entanto, é compreensível o pé atrás de Tite em relação a novos testes. Não se pode esquecer que ele tem apenas um ano de trabalho e que a seleção se reúne esporadicamente. Além isso, com ele vários jogadores são posicionados de maneira diferente do que fazem em seus clubes.

Portanto, é preciso entrosar cada vez mais, mesmo porque na Copa do Mundo o nível dos adversários, encerrada a primeira fase, tende a ser bem maior do que a seleção encontra nas Eliminatórias.

Quando a Espanha foi campeã em 2010, exaltou-se os anos de trabalho que Vicente Del Bosque teve para formar a equipe; o mesmo aconteceu com a Alemanha de Joachim Law em 2014.

Ambos tiveram tempo para montar um time-base e depois buscar alternativas e variáveis.

Tite mal teve tempo até agora para encontrar o time-base – aliás um time de ótimo nível.

Portanto, ainda que não seja o ideal, ele toma a melhor decisão para o momento.

Talvez tenha de fazer algumas experiências forçadas, pois o Brasil tem vários jogadores, incluindo cinco titulares, pendurados nas Eliminatórias. Ainda assim, as experiências deverão ser tímidas. Mas é o que dá para fazer a esta altura.