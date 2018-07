O fundo de legado da Copa

Eleições encerradas e definidas, descanso da corrida eleitoral resolvido, voltemos ao mundo da bola.

E voltamos com uma iniciativa que, se bem aproveitada, vai ajudar a melhorar o nível do futebol brasileiro, inclusive o feminino.

Aqueles 100 milhões de dólares que a Fifa prometeu ao Brasil por conta do legado da Copa enfim começam a tornar-se realidade.

Nesta segunda-feira foi assinado o tal memorando de entendimento para a implantação do tal fundo de legado.

Por meio dele, intenções que haverá investimento em diversas áreas, entre elas em infraestrutura do futebol, para o desenvolvimento da base e no futebol feminino, com olhar preferencial para os Estados que não sediaram a Copa.

É dessa grana, por exemplo, que sairão os 15 centros de treinamentos para a base que a CBF anunciou pouco mais de duas semanas atrás – e que atenderão 10.800 jogadores em formação, segundo o planejado.

Também dela virão os R$ 10 milhões que há meses o futebol feminino espera para se desenvolver um pouco mais.

Até aí, tudo bem. Mas ainda não está claro quando o dinheiro entrará de fato na conta da CBF.

Espera-se que seja logo.

E será preciso ficar atento para acompanhar o caminho dessa grana, até para que ela chegue, todinha, ao destino desejado e combinado.

A Fifa, aliás, já avisou que vai controlar os recursos.

A gente nunca sabe se isso é bom ou ruim, mas pelo menos no caso da África do Sul o controle evitou que a cartolagem local “caíssem em tentação”.

Além disso, fica a sugestão: já que a Fifa entrou com 100 milhões de doletas, bem que a CBF, cujas finanças vão muito bem, obrigado, poderia colocar mais algum para expandir os projetos.

O futebol brasileiro só teria a ganhar, claro.