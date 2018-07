A Fifa apresenta nesta quinta-feira, em sessão do Comitê Executivo, seu balanço financeiro de 2011. No meio da numeralha, um dado chamará a atenção: as reservas da entidade superam US$ 1 bilhão. Isso mesmo, bilhão, já que milhão é coisa de empresa pobre.

E de onde vem tanto dinheiro? Basicamente dos contratos com os parceiros na área de marketing. São essas marcas que a gente vê expostas em todos os eventos oficiais da Fifa – principalmente a Copa do Mundo -, em estádios, banners, propaganda estática e vários outros tipos de ações.

É por isso que a Fifa vai à guerra, se preciso for, para fazer valer o direito de seus patrocinadores. Exige leis que proibam, e punam, o marketing de emboscada, irrita-se quando alguém levanta a possibilidade de, por exemplo, impedir que a cervejinha de sua parceira seja vendida e sorvida livremente nos estádios durante a Copa de 2014.

Está certa a Fifa. Acordos de parceria têm de ser honrados. E protegidos.

A questão é outra. Dez anos atrás, a Fifa estava praticamente falida – muito por conta da falência da ISL, aquela empresa acusada de dar propinas a vários dirigentes, entre eles o ex-presidente da CBF Ricardo Teixeira e o ex da entidade, João Havelange – em troca de adquirir a permissão para vender os direitos de transmissão da Copa. Hoje, está bilionária.

Boa parte desse bilhão já vem de negócios fechados por conta da Copa de 2014. A Fifa, aliás, quer abarrotar ainda mais o cofres com o Mundial do Brasil. Na entidade, fala-se em arrecadar pelo menos três vezes mais do que foi ganho na Alemanha, em 2006. E em compensar as “perdas” que teve na África do Sul.

Eu explico. Em 2010, a Fifa teve lucro com a Copa. Mas foi menor do que o planejado, porque teve de colocar um dinheiro extra na organização da Copa, para que as coisas saíssem “a contento”. Na época, seus dirigentes falaram abertamente da intenção de recuperar os “dólares” perdidos no próximo Mundial. Ou seja, o nosso.

Essa ambição por dinheiro é o legado da Fifa. Quando alguém ligado à entidade se diz interessado nos benefícios estruturais que a Copa deixará para o Brasil, pense duas vezes antes de acreditar.É conversa fiada.