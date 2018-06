O primeiro grande momento da Copa da Rússia

Cristiano Ronaldo e a seleção russa que me desculpem, mas emoção mesmo se viu neste sábado em Moscou. Foi de arrepiar ver os jogadores da Islândia literalmente correndo para a galera, sendo abraçados e beijados por esposas, amigos e torcedores, após o milagroso empate com a Argentina. A festa se justifica. Na prática, os islandeses já ganharam a sua Copa do Mundo.

Cristiano Ronaldo fazer três gols em um jogo, mesmo sendo este um jogo de Copa e contra um adversário como a Espanha, a gente espera. A Islândia empatar com a Argentina, a gente torce para que aconteça. Aconteceu.

É zebra?Sim, é. Mas são esses jogos e as circunstâncias, como a cobrança de pênalti de Messi que o goleiro islandês defendeu, que ajudam a dar graça ao futebol