Diego Alves; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Paulinho, Ramires, Kaká e Oscar; Hulk e Neymar.

Esta é a seleção brasileira que jogará a Copa das Confederações em meados no próximo ano. E, se tudo der certo, também a da Copa de 2014.

Para aqueles, e não são poucos, que reclamavam que Mano Menezes ainda não tinha um time definido, depois de dois anos de trabalho, aí está.

Mano já o tem o time, o que ficou claro depois dos amistosos contra Iraque e Japão, este recém-terminado com vitória brasileira por fáceis 4 a 0.

O treinador tem não só a equipe como o esquema tático – este já definido faz algum tempo. Vai continuar apostando no 4-2-3-1 e já tem preparadas algumas variações.

Uma delas, clara, é a colocação de um atacante de área, que jogue mais fixo, no lugar de Hulk, quando a ocasião exigir. Hoje, esse jogador é Leandro Damião. Mas Luis Fabiano anda será testado. E Fred, se for “perdoado” por Mano pelas bobagens que disse e que fez, é outra interessante opção, até por fazer o pivô muito bem.

A outra variação está na cabeça de área. Mano deixou-se seduzir por dois volantes que sabem sair para o jogo, armar jogadas e aparecer para concluir, como fazem Paulinho e Ramires.

Mas sabe que a zaga fica desprotegida, o que pode ser um complicador contra adversários mais fortes.

Contra o Japão, time rápido, que faz boas triangulações, que apresentou alguns jogadores objetivos, mas que não passa de uma equipe esforçada, esse espaço, essa desproteção, ocorreu em alguns momentos.

Poderá ocorrer com mais intensidade contra uma Argentina, uma Espanha, uma Alemanha…

Períodos mais longos de treinamentos, em que se possa acertar o posicionamento, é bom antídoto contra esse “defeito”.

Mas há outra opção: colocar um volante mais marcador. Nesse caso, Rômulo e Sandro podem entrar no lugar de Paulinho quando necessário for.

No mais, o time é esse. O goleiro Julio Cesar com quase toda certeza ainda ganhará oportunidade antes da Copa das Confederações. Mas Mano, que já convocou 12 goleiros, dá mostras de estar satisfeito com Diego Alves.

Ele ainda se preocupa em encontrar reservas confiáveis para Daniel Alves e Marcelo. O lateral do Barcelona não jogou os dois últimos amistosos por contusão, motivo que tirou o lateral do Real Madrid da partida contra os japoneses.

Por hora, Adriano é o primeiro substituto para os dois, titulares absolutos.

E Kaká ganhou de vez a preferência no meio de campo, pelo futebol e pela experiência.

Mano prometeu que a seleção chegaria à competição que serve de teste para a Copa do Mundo em condições de brigar pelo título. O primeiro passo, definir o time, ele já deu. O time é esse. Quem quiser, já pode decorá-lo.