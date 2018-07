Os malas do STJD

A gente sabe que, no fim, não dá em nada. Ou quase nada. Uma multinha, que o clube paga, e umas partidinhas de suspensão no máximo.

Mas até por isso exagero, fora de contexto, perda de tempo, ridículo e sobretudo injusto o STJD pensar em tomar alguma atitude contra Fernando Prass pelo fato de o goleiro palmeirense ter dito que, um dia, recebeu prêmio extra, a chamada mala branca, par ganhar um jogo.

Sabe-se lá quando, como e em que circunstâncias isso ocorreu, mas o órgão vai examinar o caso e, dependendo do que achar eu procurador-mor, investigar e julgar, baseado num artigo mal escrito – como, aliás, quase todos do CBJD, o tal Código Brasileiro de Justiça (?) Desportiva – que prevê pena máxima de 720 dias de suspensão e até 100 mil reais de multa.

Não há nada mais fora de hora, mas como nesta reta final não apareceu, pelo menos até agora, um caso expressivo para que o STJD possa aparecer – no ano passado teve o caso da Portuguesa que, no qual, na minha humilde opinião os auditores fizeram o que tinham de fazer, agindo em cima das evidências então apresentadas -, os donos da lei resolveram tentar pegar Prass para cristo (como c minúsculo mesmo).

Como se viu no parágrafo acima, não sou daqueles jornalistas que criticam o STJD e seus integrantes por tudo o que acontece no âmbito do tribunal. Mas sou obrigado a reconhecer que, nesta temporada, os caras se superaram. É só recorrer ao que ocorreu nos julgamentos dos corintianos Petros e Guerrero, para ficar num só time, para ver o nível das lambanças que foram feitas.

Mas não dá para aceitar que o tribunal queira aparecer por causa de uma declaração como a do Fernando Prass.

SERÁ COINCIDÊNCIA O FATO DE O GOLEIRO SER UM DOS LÍDERES DO BOM SENSO?

Há quem alegue que quem recebe extras para ganhar pode receber também para perder.

É possível, mas também deve se considerar que deve ser exceção.

Além disso, não me lembro de o STJD ter demonstrado algum afinco em investigar casos de mala preta envolvendo jogadores.

Deve ser porque, nessas situações, ninguém confessa o “deslize”. E dá trabalho correr atrás de provas.

FÉRIAS, GRAÇAS A DEUS!

Após ano corrido, com Copa e eleição, chega a hora de descansar. E vocês também terão um descanso do blog – se bem que pode ser que eu apareça vez ou outra durante o próximo mês. De qualquer maneira, até a volta!!!!