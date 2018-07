Os nomes de Felipão

Julio César, Thiago Silva, David Luiz, Ramires, Paulinho, Willian, Oscar e Fred.

Esses oito jogadores já estão garantidos na Copa.

Quem garantiu foi o próprio Felipão, em palestra para estudantes universitários na manhã desta quinta-feira em São Paulo.

Como ele não citou Neymar, mas Neymar nem precisa ser citado, a seleção brasileira já tem nove convocados.

Faltam, portanto, 14 atletas para completar o grupo de 23.

Surpresa? Nem tanto, pois ele já havia convocado oficialmente Julio Cesar e Fred. E os outros sabia-se que iria (ou irá, pois o anúncio oficial da lista será 7 de maio) chamar.

Mas, ao incluir Willian, o meia do Chelsea, creio que Felipão exclui de vez Lucas, do PSG, embora as funções não sejam exatamente as mesmas.

O que não surpreende os observadores mais atentos.

Sepulta, também, as chances de Ganso, sonho de muita gente.

E as de Kaká.

E as de Ronaldinho Gaúcho.

Um ano atrás, o Brasil capengava – havia empatado mais na base da sorte do que pelo juízo com Itália e Rússia, perdera da Inglaterra e só vencera a Bolívia, o que não conta – e temia-se que a seleção não tivesse uma base para a Copa.

Hoje tem não só a base, como o time titular (Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Fred e Neymar) e o elenco quase totalmente definidos.

Desses, ele não citou na palestra Daniel Alves, Marcelo, Luiz Gustavo e Hulk. Só aí já são 13 os garantidos.

Nada mau para uma seleção que, queira ou não, vai encarar a enorme pressão, quase obrigação, de ser campeã.