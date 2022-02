Palmeiras volta sem o título, mas desta vez fez um trabalho digno

Não deu de novo. E daí? Claro, o ideal era ter sido campeão. É óbvio que a gozação dos rivais vai continuar, provavelmente em tom mais alto. Faz parte. O Palmeiras, porém, não sai de cabeça baixa do Mundial de Clubes. Ao contrário, dessa vez pode se orgulhar do trabalho feito.

O Chelsea era favorito, pelo simples fato de que, no geral, os mais endinheirados europeus conseguem montar times e elencos mais fortes do que os sul-americanos, o que dá ao futebol de lá mais qualidade e o torna mais competitivo. No entanto, o Palmeiras não fez feio.

A preparação foi bem feita. E na decisão o time se portou de maneira correta. Lutou, procurou jogar, não se acovardou. O Chelsea até dominou a maior parte da partida, mas o Palmeiras não foi presa fácil

Talvez tenha faltado um pouco mais de ousadia, de ofensividade, ao longo da partida. Mas o Chelsea também não conseguiu ser nenhum rolo-compressor. Não teve superioridade avassaladora.

Agora, é remar tudo de novo. Disputar dois Mundiais seguidos já é difícil, imagina três.

O tão sonhado Mundial não veio. Mas o Palmeiras continuará forte.