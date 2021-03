Pelé, faça mais um gol de placa: impeça o Maracanã de ter o seu nome

A Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, acaba de aprovar, nesta terça-feira 9 de março, a mudança de nome do Estádio Mario Filho, o Maracanã, para “Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé”.

O projeto, de autoria do deputado André Ceciliano, do Partido dos Trabalhadores, que não devia ter nada de mais importante para fazer pelos trabalhadores do seu Estado, foi aprovado em regime de urgência.

Mudar o nome de um estádio de fato é urgente em um Estado que não tem problema com que se preocupar como, todos sabemos, é caso do Rio de Janeiro, onde tudo anda às mil maravilhas.

Resta, agora, o governador Claudio Castro, que nem imaginava assumir tal cargo quando aceitou ser vice de Wilson Witzel, sancionar, ou não, o projeto em 15 dias para a troca de nome ser consolidada.

Admito que não sei qual a posição de Castro. Nem procurei saber.

Deveria me interessar, mas não interessa.

O que me interessa mesmo é a posição do (s) homenageado (s). Do Edson e do Pelé.

É justo que Pelé se sinta orgulhoso. Pelo que fez no futebol, e mesmo fora dele, ele merece todas as homenagens.

Merece dar o nome a vários estádios Brasil afora, e não só a um, como o Rei Pelé de Maceió, ou a dois, se a ele se somar o Rei Pelé do Rio.

Pelé até merecia mais. Ser sinônimo de estádio, por exemplo.

Mas não precisa dar seu nome ao Maracanã. Até porque seu nome já está profundamente entranhado no Mário Filho, onde fez gol de placa contra o Fluminense, ganhou títulos pelo Santos, balançou as redes pela milésima vez…

Lá Pelé tem estátua, placa, pés na calçada da fama…

O Maracanã é um estádio de Pelé.

Ou um dos estádios de Pelé.

Pelé, pelo que fez, pelo que representa, pela adoração que desperta em todos os cantos do planeta, sabe a importância da história.

E há de saber a importância que o dono do batismo oficial do Maracanã teve para que ele fosse erguido.

Pelé é rei, é nobre. E como nobre que é, faço-lhe um apelo: decline da homenagem, agradeça com a gentileza e a educação que lhe são características, mas refute a troca do nome do Maracanã.

Pela história, pela memória, por sua nobreza.

E por ser você, Rei, muito mais importante do que um punhado de políticos que, pelo jeito, não têm o que fazer.