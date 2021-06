Pipocada dos jogadores da seleção tem interesses que vão além do patriotismo

Depois de mais de três décadas acompanhando profissionalmente o futebol, este blogueiro jamais teria apostado mais do que 10 centavos de real na possibilidade de os jogadores da seleção brasileira se recusarem a disputar a Copa América. O que não evitou a enorme frustração pela pipocada monumental que deram ao se “posicionar” contra a organização da competição no Brasil.

Críticas, só à Conmebol, que nessa altura do campeonato não se importa nem um pouco em ser malhada, desde que consiga fazer o torneio e cumprir seus compromissos comerciais. Contra o governo federal, que enfiou mais esse pepino goela abaixo dos brasileiros, e contra a CBF, de cujo presidente afastado partiu a iniciativa, nenhum A, nenhuma palavrinha desagradável.

Só não digo que os jogadores foram covardes porque está na cara que há muita coisa por trás do “jamais diremos não à seleção brasileira”.

Cito apenas uma delas: os interesses comerciais dos jogadores. Isso mesmo! Assim como a Conmebol, todos os jogadores têm interesses comerciais. Têm contratos com diversas empresas e a participação em um motim poderia respingar nos seus parceiros, causando problemas para eles.

Não seria nada demais, até porque os jogadores fizeram por merecer os contratos que têm. E porque não se pode negar a eles a opção por jogar o torneio, sob protesto ou não, se assim entenderam. Têm também o direito de não querer briga com a CBF, mesmo porque o desafeto deles foi afastado, e até de serem simpáticos a esse governo (?) que aí está.

Os jogadores só não deveriam ser hipócritas. Quem conhece de perto os meandros do futebol sabe que não é sempre que eles se preocupam com os 200 milhões de torcedores. E que o sonho de criança de defender a seleção brasileira divide espaço com outros interesses em vestir a camisa amarelinha quando crescem.

Mas o pior de tudo é a hipocrisia de atribuir à imprensa a polêmica, como fez Marquinhos. Negar que os jogadores, ou vários deles, pensaram em não jogar a Copa América e que isso foi discutido no grupo é mentir, é não ter coragem de assumir os próprios atos.

Dezenas de profissionais que passaram dias, e até noites, dedicados a saber o que estavam acontecendo – porque os atletas simplesmente optaram por fechar a boca – não falaram e escreveram tanta coisa apenas por conta da imaginação.

Mas deixa estar. A experiência mostra que ainda vai vir à tona muitos fatos ocorridos nestes dez dias que abalaram a seleção brasileira.

Ainda que possa demorar, os corajosos, os sinceros e os que se importam com a verdade vão, com o passar do tempo, revelar tudo o que aconteceu. E como aconteceu.

Já os covardes… bem, esses continuarão covardes.