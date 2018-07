Popó na reabertura da Fonte Nova? Pode ser

Duas arenas que receberão jogos da Copa das Confederações estão prestes a ser entregues – o Castelão em 16 de dezembro e o Mineirão cinco dias depois.

As outras ainda causam dor de cabeça à Fifa e ao Comitê Organizador Local.

Mas todas as sedes já fazem planos para o jogo inaugural, o primeiro teste pra valer das arenas.

O Castelão recebe Ceará x Bahia em 20 de janeiro e pode ter um Ceará x Fortaleza ou um jogo da seleção cearense sete dias antes. O Mineirão terá um Atlético x Cruzeiro no dia 3 de fevereiro.

Todos estão ansiosos para ver a bola rolando.

Os baianos, porém, não devem assistir a um jogo de futebol na reinauguração da Fonte Nova.

Promover um Ba-Vi no dia 29 de março, data do aniversário de Salvador, é considerado arriscado pelos responsáveis pela Copa na Bahia. E por integrantes do governo estadual.

O clássico arrastará uma multidão para o estádio e isso pode representar problemas. Tanto para a operação do estádio – acessibilidade, segurança, conforto – como na questão do acesso dos torcedores à arena.

Por conta disso, algumas opções estão sendo estudadas. Uma que ganha força é promover um evento com o ex-pugilista Acelino “Popó” Freitas. Ele é ídolo dos seus conterrâneos, mas não terá um público de Ba-Vi.

Se bem que Popó não estará sozinho. Também é planejado shows com astros baianos da música.

Para a Fifa, o fato de uma arena não ser inaugurada com um jogo de futebol não é problema. O que importa é que seja feito um evento que possa testá-la de fato.

Além disso, a própria entidade estará de olhos abertos a dois eventos-testes que exige das arenas, estes, sim, com a bola rolando.

Portanto, a repaginada Fonte Nova deve começar seu novo ciclo com jabs e diretos. Os gols ficarão para depois.