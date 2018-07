Prefeitura se reúne para discutir liberação dos CIDs para o Itaquerão

Uma reunião do grupo construtor da Prefeitura de São Paulo, marcada para a próxima semana, vai definir a liberação da primeira leva de CIDs (Certificados de Incentivo ao Desemnvolvimento) para o Itaquerão. Participarão sete secretários municipais.

O valor a ser liberado depende de três fatores: índice de conclusão da obra, verificação da equipe técnica da Prefeitura e dotação orçamentária que permite que os papeis sejam emitidos.

O Itaquerão encontra-se com 58% de conclusão, mas não deverá ser esse índice a ser levado em conta. A Odebrecht, responsável pela obra, tem investido do próprio caixa, aguarda também os financiamentos bancários e tem tentado liberar R$ 200 milhões em CIDs – os papeis serão vendidos no mercados e os compradores poderão utilizá-los para pagar impostos municipais.

Na Prefeitura trabalha-se com a hipótese de liberar R$ 160 milhões. Mas não será surpresa se neste primeiro momento o valor a ser destinado aos CIDs for muito, mas muito menor.

Um segundo aporte seria feito nos primeiros meses do próximo ano, já sob a administração de Fernando Haddad.