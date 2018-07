Primeira Liga e Globo assinam contrato de transmissão por TV

A Primeira Liga oficializou nesta quinta-feira o acordo com a Rede Globo para transmissão pela TV dos jogos da competição deste ano. Todas as partidas serão exibidas pelo SporTV. O contrato, assinado pelos 16 clubes filiados durante a tarde em encontro em São Paulo, é de R$ 23 milhões. O torneio começa dia 24 de janeiro, com o confronto entre o Fluminense, campeão da primeira edição, e o Criciúma.

No ano passado, o contrato de transmissão de TV foi de apenas R$ 5 milhões.

O acordo entre a Primeira Liga e a emissora estava alinhado desde 22 de outubro passado. Inicialmente, apenas o Atlético-PR não concordou com o valor do contrato e, principalmente, com os critérios de divisão do dinheiro que foram propostos. Em novembro, Atlético e Coritiba desligaram-se da entidade.

Isso ampliou o caminho para a oficialização do acordo, o que acaba de ocorrer. Foi decidido que haverá três faixas de cota. O Flamengo fica isolado na faixa principal; na intermediária estão Fluminense, Cruzeiro, Atlético-MG, Internacional e Grêmio; da terceira faixa fazem parte Avaí, Figueirense, Chapecoense, Criciúma, Joinville, Paraná, Londrina, América-MG, Brasil (RS) e Ceará.

Não foram divulgados os valores por níveis.

A Primeira Liga reuniu-se por dois dias seguidos em São Paulo. Os presidentes de clubes receberam o Guia de Orientações Operacionais, um manual para padronizar as ações da liga e dos clubes.

O guia estabelece, entre outros aspectos, procedimentos para fechamento de borderôs financeiros, elaboração das súmulas, planejamento de arbitragem (à cargo da ANAF) e funcionamento da Comissão Disciplinar.