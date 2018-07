Time misto vira alternativo e o futebol convive com outra mentira

Quando este blogueiro começou a acompanhar o futebol, um clube jogava com o time titular, com o misto ou, caso raro, com os reservas.

Time misto, evidentemente, era quando o treinador mesclava titulares e reservas em determinado jogo.

O tempo passou, o futebol mudou e algumas “nomenclaturas” também.

O misto, por exemplo, virou alternativo.

Hoje, ou melhor já faz algum tempo, o técnico não fala que vai escalar time misto, e sim alternativo.

Na prática, claro, não muda nada.

O treinador vai mandar a campo uma equipe com jogadores que normalmente são titulares e alguns outros que normalmente são reservas.

Mas o adjetivo alternativo tomou o lugar do adjetivo misto.

Por quê?

Difícil explicar.

Há treinador que diz querer valorizar todos no elenco, como se o reserva não soubesse que é reserva.

Claro que muitos, principalmente em times grandes, não passam de jogadores razoáveis (se tanto), mas a cabecinha deles, a badalação, a paparicação e a falsidade os impede de enxergar suas limitações.

E o treinador contribui para isso, para que os integrantes de seu grupo não se sintam melindrados, não fiquem chateadinhos, não façam beicinho…

E os jornalistas esportivos vão na onda, sabe-se lá porquê.

Pura babaquice (desculpe-me pelo termo).

No futebol, titular é titular e reserva é reserva, mesmo que as exigências atuais de um revezamento/aproveitamento maior dos jogadores por conta do desgaste cada vez mais nas partidas e do calendário insano.

O resto é perfumaria.

Soa até ridículo Cuca, Jair Ventura dizerem que Palmeiras e Botafogo jogarão com times alternativos esta noite pela Copa do Brasil – eles não são os únicos.

Ambos os times jogarão com equipes mistas.

Até porque alternativo pressupõe que se use ora um, ora outra, alternadamente.

O que, claro, não ocorre ao longo da temporada.

Portanto, seria muito bem-vindo se se voltasse a chamar um time misto aquilo que ele realmente é: um time misto, de misturado, mesclado.

Até para que parássemos de agredir o vernáculo.