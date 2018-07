Rafinha está na mira do West Ham

A temporada europeia está no fim, alguns campeonatos já estão decididos, e os clubes começam a se movimentar com mais intensidade visando ao período 2017/2018. E vários jogadores brasileiros que estão no Velho Continente trocarão de time.

Um deles deve ser o lateral-direito Rafinha. Após seis anos no Bayern de Munique, ele pode jogar no West Ham. Ultimamente pouco utilizado pelo time da Baviera, o lateral tem interesse em mudar de ares, até pela oportunidade de jogar em outro país. Deve considerar o fato de o Campeonato Inglês se consolidar, a cada ano, como o mais forte da Europa.

Rafinha tem 31 anos e está na Europa há 12, desde 2005. Basicamente na Alemanha. Jogou no Schalke até 2010, passou um ano no Genoa italiano e depois chegou a Munique.

Ele tem contrato com o Bayern até 30 de junho de 2018, portanto por mais uma temporada, mas isso não deverá ser empecilho para uma transferência.