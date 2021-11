Reinaldo, aprenda com Afonsinho: “Quem sabe, sabe; quem não sabe, bate palma”

Afonsinho foi um jogador de futebol importante dentro e fora de campo. Fora, lutou por seus direitos após ser afastado do time do Botafogo por se recusar a cortar o cabelo e a barba – eram tempos da ditadura – e foi o primeiro a conseguir passe livre, abrindo a porta para toda a classe. Dentro, se destacava por grande técnica, inteligência e visão de jogo.

Doutor Afonso – ele já era formado em Medicina quando jogava -, também tinha tiradas geniais, até por ir direto ao ponto. Certa vez, quando defendia o Olaria, comandou o toque de bola de seu time no final de um jogo com o Botafogo. O empate por 0 a 0 interessava e manter a bola evitava riscos. Incomodados, os jogadores botafoguenses passaram a aplaudir os do Olaria, ironicamente.

Partida encerrada, Afonsinho foi questionado sobre a atitude dos adversários – o Fogão tinha no time Carlos Alberto, Brito, Jairzinho, Paulo Cezar Caju… “É isso aí. Quem sabe, sabe quem não sabe, bate palma”, respondeu.

Tal passagem ocorreu no Campeonato Carioca de 1971, num 24 de abril, 28 anos e meio antes do nascimento de alguém que em 2o21 estaria jogando na lateral esquerda do São Paulo, Reinaldo.

De lá para cá, o mundo mudou. O futebol também. Mas manteve os ingredientes de sua essência. Entre eles está a alegria e a qualidade técnica de quem o pratica.

Para além de estratégias, esquemas táticos, força física, são aqueles que realmente sabem jogar bola que mantêm o futebol vivo.

Não a truculência, apesar dos esforços contínuo dos truculentos para tentar se impor.

É isso, Reinaldo. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, bate palma. Aliás, não precisa bater. Não também não pode dar uma de valentão, machão, não precisa querer partir para a agressão – ou ameaçar partir.

Se Michael sabe, tem técnica e categoria, bom para ele. Se um adversário não gosta, acha que ele “faz graça”, que lhe tire a bola, meta-a entre as pernas dele, de-lhe um chapéu. Mostre que também sabe.

Se não sabe, não tem problema. Apesar de as estrelas (os que realmente sabem jogar bola em alto nível) serem fundamentais – mais do que isso, vitais -, o futebol também dá vez aos coadjuvantes.

Reinaldo é um deles, por exemplo. Nunca foi nem será um grande jogador. Mas conseguiu reunir capacidades que lhe permitiram fazer uma carreira sólida, passando a maior parte dela em um clube com a envergadura do São Paulo.

Deveria erguer as mãos para o céu, agradecer. E não ficar irritadinho porque alguém sabe fazer o que não sabe.

Como profissional que é, deveria ter consciência de que se não existirem jogadores habilidosos como Michael – sem falar em Vinicius Junior e craques como Neymar e Ronaldinho Gaúcho, só para citar três outros exemplos – não existirão Reinaldos.