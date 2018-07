Renovação do Corinthians com a Caixa interessa a vários clubes

Dirigentes de vários clubes aguardam ansiosamente a reunião entre Corinthians e Caixa Econômica Federal, marcada para a próxima quarta-feira, que irá discutir a renovação ao patrocínio master do banco ao clube.

Consideram que o acordo que for fechado vai balizar as ações da Caixa para a área de patrocínio a clubes de futebol no biênio 2015/2016.

A Caixa terminou o ano passado apoiando 14 clubes das principais divisões do Campeonato Brasileiro. Desembolsou pouco mais de R$ 100 milhões.

O maior acordo foi justamente com o Corinthians – R$ 30 milhões/ano.

É por este valor que os corintianos esperam ver o acordo renovado.

Gostariam de pelo menos R$ 5 milhões a mais, mas já receberam a sinalização de que o banco será mais comedido na área esportiva – pelo menos este ano.

Cruzeiro, que sonha em fechar com a Caixa, e Flamengo, que terá de sentar para negociar em abril, são os mais ansiosos em relação à reunião de quarta que vem.

O mineiros esperam fechar por R$ 20 milhões por um ano, mas temem que esse valor caia.

Os cariocas esperam manter os R$ 25 milhões/ano, mas sabem que, se a Caixa endurecer com o Corinthians, tal objetivo ficará difícil.

É esperar para ver.