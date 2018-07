Rivais parecem ter medo de brigar com o Corinthians

O post anterior comentava que o Corinthians, definido como bom samaritano, havia reaberto a luta pelo título brasileiro. Lembrava, também, que o problema era os adversários insistirem em não aproveitar as chances dadas. Horas depois, foi o que aconteceu. Mais uma vez.

A pipocada da vez, a mais recente, foi do Santos. Com um futebol digno que equipes que brigam contra o rebaixamento, apenas empatou em casa com um Vitória que merecia vencer até com certa folga, tal a superioridade em campo.

O Santos, que já havia se complicado na partida anterior contra a Ponte Preta, parece mesmo que não quer – ou não tem capacidade para – tentar alcançar o Corinthians.

Resta o Grêmio, pelo confronto direto que fará na próxima rodada. O problema é que o Grêmio faz campanha pior que o Corinthians no returno.

Já é difícil o Alvinegro, por pior que esteja, perder a taça. E os rivais não incomodam. A Fiel asgradece!